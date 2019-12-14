شكرا لقرائتكم خبر عن قصر السينما يخصص أسبوعا لأفلام الراحل سمير سيف وحفل تأبين فى اليوم الأخير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخصص قصر السينما أسبوع لأهم الأفلام التي أخرجها المخرج الكبير الراحل سمير سيف بدءا من يوم الأحد 15 ديسمبر ولمدة 7 أيام، حيث سيعرض في اليوم الأول فيلم "دائرة الانتقام" ثم تلك الأفلام بالتوالي : ( المشبوه ، آخر الرجال المحترمين ، سوق المتعة ، معالي الوزير ).
وسيعرض في اليوم الأخير وهو الأحد 22 ديسمبر فيلم " الغول " ويعقبه حفل تأبين للراحل بحضور النجوم الذين عمل معهم وأبرز تلامذته من المخرجين.
يذكر أن المخرج سمير سيف رحل منذ ايام وأصيب الوسط السينمائي بصدمة عقب رحيله حيث أنه كان محبوبا من الجميع وكان يتمتع بدماثة الخلق كما أنه رحل قبل تكريمه في الدورة القادمة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية .
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