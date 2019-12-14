شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من ديكور حى الجمالية وانطلاق تصوير "الفتوة" لـ ياسر جلال 20 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مهندس الديكور الخاص بمسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال من بناء ديكور حى الجمالية، داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وحددت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل 20 ديسمبر الجارى ليكون موعد انطلاق تصويره، وتجمع المشاهد الأولى بين كل من ياسر جلال ومى عمر ومحمود حافظ، والعمل مقرر عرضه فى رمضان المقبل.

ويعقد المخرج حسين المنباوى جلسات عمل مكثفة مع فريق العمل ، للوقف على الشكل النهائى قبل انطلاق التصوير، كما تسلمت الجهة المنتجة ما يقرب من 16 حلقة من المسلسل حتى الان، ويشارك فى بطولة العمل بجانب ياسر جلال ، كل من رياض الخولي، مي عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ 100 عام بحى الجمالية.

يذكر أن النجم ياسر جلال قدم خلال موسم رمضان الماضى، مسلسل "لمس أكتاف" مع شركة سينرجى، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وكرم جابر، وكارولين خليل، وسمر مرسى، ومحمد عز، وعمرو صحصاح، وخالد كمال، وشريف دسوقى، وآخرون.