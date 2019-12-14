محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
عبرت النجمة إليسا، عن سعادتها بالتواجد في مصر، معربة عن حبها للجمهور المصري، وذلك بعد انتهاء حفلها الذي أقيم مساء أمس بجامعة مصر.
فبعد تسلمها درع تكريمها من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قالت إليسا،: "جمهور مصر كله بحبه، أشكركم كتير، وإن شاء الله أشوفكم قريبا".
وقدمت إليسا عدد من الأغاني التي تفاعل معها جمهور الحفل، منها "إلى كل اللي بيحبوني"، و"وحشتوني".
وحضر الحفل كل من الإعلامية بوسي شلبي، والفنانة دينا فؤاد، والفنانة إيمان العاصي.
وأحيت المطربة اللبنانية إليسا حفلا خيريا، أول أمس الخميس، بأحد النوادي في الإسكندرية، إذ تخصص حصيلة بيع تذاكر الحفل لصالح مرضي السرطان
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بعد انتهاء حفلها بجامعة مصر.. إليسا: "بحب جمهور مصر كله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.