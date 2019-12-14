فيديو| بعد انتهاء حفلها بجامعة مصر.. إليسا: "بحب جمهور مصر كله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عبرت النجمة إليسا، عن سعادتها بالتواجد في مصر، معربة عن حبها للجمهور المصري، وذلك بعد انتهاء حفلها الذي أقيم مساء أمس بجامعة مصر.

فبعد تسلمها درع تكريمها من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قالت إليسا،: "جمهور مصر كله بحبه، أشكركم كتير، وإن شاء الله أشوفكم قريبا".

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وقدمت إليسا عدد من الأغاني التي تفاعل معها جمهور الحفل، منها "إلى كل اللي بيحبوني"، و"وحشتوني".

وحضر الحفل كل من الإعلامية بوسي شلبي، والفنانة دينا فؤاد، والفنانة إيمان العاصي.

وأحيت المطربة اللبنانية إليسا حفلا خيريا، أول أمس الخميس، بأحد النوادي في الإسكندرية، إذ تخصص حصيلة بيع تذاكر الحفل لصالح مرضي السرطان