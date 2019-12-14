فيديو| محمود حميدة عن المنتجين: "مين هايجبني بعد ما عجزت وبقى شكلي مقرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الفنان محمود حميدة إنه من الطبيعي ابتعاد منتجي السينما عن إسناد أدوار البطولة له.

وأضاف خلال حواره في برنامج "عرب وود" على قناة روتانا: "مين هيجيب محمود حميدة بعد ما عجز وبقى شكله مقرف".

وتابع: "أنا منتج، أجيب أحمد عز شاب وحليوة والشباب تدخل السينما عشان تقلده، والعضلات، هو ده اللي بيجيب الإيراد".

يذكر أن محمود حميدة يشارك في فيلمي "العارف بالله يونس"، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبدالعزيز، وكانت آخر أفلامه هو "ورد مسموم" في 2018، الذي رشحته مصر، للمنافسة في الأوسكار.