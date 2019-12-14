وفاة داني أييلو بطل فيلم وردة القاهرة الحمراء

السبت 14 ديسمبر 2019

توفي الممثل الأمريكي المخضرم داني أييلو، الخميس، عن 86 عاما.



وقدم الراحل أدوارا مهمة في أفلام "دو ذا رايت ثينج" (افعل الصواب) و"ذا بيربل روز أوف كايرو" (وردة القاهرة الحمراء)، ورُشح لأكثر من جائزة عن دوره في فيلم "افعل الصواب" من إخراج سبايك لي ومن إنتاج 1989.

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وقالت جنيفر دي شيارا، وكيلة أعمال أييلو: "كل ما يمكنني قوله إن داني كان موهبة فذة وشخصا رائعا، العالم أحب داني وقد بادله حبا بحب".

ووُلد أييلو في بيئة فقيرة في نيويورك وعمل حاملا للحقائب وزعيما نقابيا قبل أن يدخل عالم التمثيل والموسيقى وهو في عمر 35 عاما.