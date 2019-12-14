تامر حسني رفقة الصاوي وسلام في كواليس "الفلوس"

نشر الفنان تامر حسني صورة تجمعه بالفنان خالد الصاوي، والفنان محمد سلام، من كواليس فيلم "الفلوس".
وعلق الفنان تامر حسني على الصورة: "انتظروا فيلم الفلوس إن شاء الله يوم 25 ديسمبر في جميع دور العرض، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق".
وفيلم الفلوس من بطولة تامر حسني إلى جانب زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، إضافة إلى ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وعلى ربيع وويزو.
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