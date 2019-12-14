محمود فارس ينضم لأسرة مسلسل "خالد بن الوليد"

بدأ الفنان محمود فارس، استعداداته الخاصة لتصوير مسلسله الجديد "خالد بن الوليد" مع الفنان عمرو يوسف، بعد أن وقع أمس عقود الاشتراك في المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وقال "فارس" في تصريحات صحفية، إنه يستعد حاليا هو وباقي فريق عمل المسلسل على المبارزة بالسيف، وركوب الخيل، وذلك لوجود معارك عديدة خلال أحداث العمل.

واستكمل "فارس"، أن "خالد بن الوليد" سيكون نقطة تحول وبداية أنطلاقة لجميع فريق العمل الذي يشارك به، موضحًا أن الدرما التاريخية نفتقدها في مصر منذ سنوات طويلة.

ويعد هذا العمل بمثابة عودة للمسلسلات الدراما الدينية التي اختفت منذ فترة، ولكن المخرج رءوف عبد العزيز أصرعلى تقديمه خلال السباق الرمضاني المقبل.

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"خالد بن الوليد" من بطولة عمرو يوسف، عبدالرحمن أبو زهرة، لبنى ونس، بيومي فؤاد، ومحمد ثروت وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج رءوف عبدالعزيز، وإنتاج "سينرجي" تامر مرسي.

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