يستعد المطرب اللبناني سعد رمضان لإحياء حفل غنائي، ليلة رأس السنة، في باريس. ونشر رمضان بوستر دعائيا للحفل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلق: "سهرة رأس السنة هتكون غير، عشان هتكون بالعاصمة اللي بعشقها باريس". جدير بالذكر أن سعد رمضان شارك، 2 نوفمبر الماضي، في إحياء ثاني ليالي الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا. Advertisements قد يهمك ايضاً: كليب أنت وأنا لـ سعد رمضان يحصد 9.7 مليون مشاهدة سعد رمضان يهدي حبيبته أغنية "قولوله" للعندليب بمهرجان الموسيقي العربية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعد رمضان يحيي حفل رأس السنة في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.