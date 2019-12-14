إليسا تطالب الشعب اللبناني بالعصيان المدني

دعت الفنانة إليسا، الشعب اللبناني للقيام بعصيان مدني.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "قال الثورة عطّلت البلد.. قاموا فتحوا الطرقات وقعدنا نتفرج.. لقينا لا في حكومة ولا في بلد ولا في شيء".

وأضافت: "لازم الناس ما تطلع من الشارع بقا.. وتعمل عصيان مدني.. هيك هيك البلد واقف.. والوضع لورا والعالم عم تشحد المية ألف شحادة وبالبهدلة.. عيب علينا وين صرنا".

وكان آلاف الأشخاص في بيروت، تظاهروا احتجاجًا على إدارة الحكومة اللبنانية للأزمة الاقتصادية، فضلًا عن اعتراضهم على سياسة التقشف الحكومية والمطالبة بتحسين أوضاع المعيشة، إذ يشهد لبنان العديد من المسيرات الاحتجاجية.

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يُذكر أن، إليسا تحيي مساء اليوم الجمعة، حفل غنائي على خشبة مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

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