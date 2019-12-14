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محمد محمود عبدالعزيز يصلي في مسجد هيثم أحمد زكي ويدعو له

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أعلن الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عن افتتاح مسجد باسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، كصدقة جارية على روحه.

وشارك "عبدالعزيز"، صورة له من أمام المسجد برفقة عدد من أصدقائه، وعلق "الحمد لله رب العالمين، افتتاح مسجد اخونا الغالي هيثم أحمد زكي، الله يرحمك ويغفر لك ويرحمنا جميعًا يا رب إن شاء الله، إلى أن نلتقي إن شاء الله".

وكانت ناهد السباعي، أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم عن أن اليوم الجمعة ستقام أو صلاة في المسجد.

هيثم أحمد زكي توفي في 7 نوفمبر الماضي بمنزله، عن عمر يناهز 35 عامًا، وصدم خبر وفاته جمهوره وأصدقاءه.

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