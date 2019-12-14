زينة تصلي في مسجد الراحل هيثم أحمد زكي

حرصت الفنانة زينة، على حضور أول صلاة جمعة بمسجد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بجانب حضور عدد من الفنانين بينهم محمد محمود عبد العزيز وناهد السباعي.

ونشرت زينة، فيديو لها في أثناء تواجدها بالمسجد، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "أول صلاة جمعة في مسجد هيثم أحمد زكي، ربنا يجعله في ميزان حسناته ويرحمه ويعفوا عنه هو وأبويا وأمواتنا وأمواتكم جميعًا يا رب، ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، أرجوكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

يذكر أن، الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، توفى في 7 نوفمبر الماضي بمنزله، عن عمر يناهز 35 عامًا، وصدم خبر وفاته جمهوره وأصدقاءه.

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