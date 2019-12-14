شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام فى مفاوضات مع كلبه بلوظة: "أخيرا اقتنع أنه كلب مش نمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعشق الكثير من نجوم الفن الحيوانات الأليفة، وعادة ما يشاركوا جمهورهم بلقطات وصور معهم، حيث شارك الفنان محمد إمام اليوم، صورة مع كلبة الذى يدعى بالوظة.

وكتب محمد إمام:" أخيراً بعد مفاوضات كتير .. بلوظة اقتنع أنه كلب مش نمر .. و خصوصاً ان مفيش نمر بيلبس بلوڤر !! هو أكتئب لما عرف الحقيقة .. بس ابتدى يفك اهو".



محمد إمام

ويستعد النجم محمد إمام لعرض فيلمه "لص بغداد" منتصف يناير القادم، فى دور العرض السينمائى، بصحبه عدد كبير من النجوم على رأسهم فتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس.

فيلم "لص بغداد" بطولة النجوم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدورأ حداثه فى إطار الأكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.

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