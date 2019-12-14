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شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى وشريف سلامة وتامر شلتوت يدعمون حملة "لا للتسول" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجموعة من الفنانين على دعم حملة "لا للتسول"، والذى أطلقتها ريم ياسر الطالبة الجامعية، كمشروع تخرج لها، ومن الفنانين المشاركين محمود البزاوى وشريف سلامة وتامر شلتوت، ومحمد على رزق.
وقالت ريم عن الحملة، التسول ظاهرة منتشرة فى مصر بشكل ملحوظ، ورأينا فى حملتنا بإعلام أكتوبر، ضرورة أن يكون لدى الناس واعى كافى بخطورة هذه الظاهرة"
تامر شلتوت
شريف سلامة
وأضافت ريم، هناك أكثر من حملة خرجت من قبل عن التسول، ولكن كانت تستهدف المتسولين أنفسهم، وتبحث وراء انسياق البعض لهذه الظاهرة، ولكن حملتنا تستهدف الناس الطبيعيين وتحثهم على عدم الانسياق وراء هذه الظاهرة"
محمد على رزق
محمود البزاوى
وتابعت ريم، "هناك دراسات وأرقام تتحدث عن أن هناك عصابات تكون وراء بعض المتسولين، كما أننا لا نعرف بالضبط من أين يأتوا بالأطفال الذين يمشون بهم فى الشوارع"
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