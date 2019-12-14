شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عودة جومانا مراد إلى السينما مع أحمد داود ودينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الفنانة السورية جومانا مراد إلى السينما بعد غياب 6 سنوات، من خلال فيلم "يوم 13" تأليف وإخراج وائل عبد الله، حيث تعاقدت بشكل رسمى على العمل، وتبدأ تصوير أول مشاهدها فيه الأسبوع المقبل، وتجهز نفسها للحضور إلى القاهرة لعقد بروفات أخيرة على الشخصية قبل بدء التصوير.

فيلم "يوم 13" يعتمد على الإثارة والتشويق والرعب فى نفس الوقت وينطلق تصوير أول مشاهده الاثنين المقبل، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم أحمد داود، دينا الشربينى، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد شاهين، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف خلال الأحداث.



جومانا مراد

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وقدمت جومانا مراد آخر أعمالها فى السينما، فيلم "الحفلة" عام 2013 مع أحمد عز ومحمد رجب وروبى ومحمد ممدوح ومها أبو عوف وتامر هجرس واخراج أحمد علاء الديب، كما كان آخر أعمالها فى الدراما خلال نفس العام عندما شاركت فى مسلسل "فرعون" مع خالد صالح وأحمد صفوت ودينا وطارق عبد العزيز ورحاب الجمل اخراج محمد على.

وتزوجت جومانا نهاية عام 2013 من المحامى الأردنى دكتور ربيع بسيسو ومن وقتها وهيا متغيبة عن الحياة الفنية حيث انشغلت بحياتها الجديدة بعد الزواج حتى أنجبت مولودها الأول فى فبراير هذا العام حيث انتظرته كثيراً بعد سنوات من الزواج، الا أنها فى الفترة الحالية تتطلع للعودة الى نشاطها الفنى مرة أخرى وتبحث فى العروض المقدمة لها.