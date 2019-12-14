صورة وفيديو| داليا مصطفى تزور المعهد القومي للأورام وتطمئن على المرضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

زارت الفنانة داليا مصطفى، مساء أمس الجمعة، المعهد القومي لأورام سرطان الثدي، بجامعة القاهرة.

ونشرت الفنانة داليا مصطفى صورة ومقطع فيديو من داخل المستشفى، أثناء لقائها عدد من المرضى، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت داليا،: " إد ايه النهاردة انبسط مع الستات المكافحة دي وانبسط إنهم فكوا معايا وضحكوا أرجوكم ادعوا لهم وادعوا لداليا وادعوا لرحاب حبيبتي كان عندها ١٥ سنة ربنا يشفيهم جميعا يارب ، وأرجوكوا أرجوكوا اللي عنده قدرة للتبرع يتبرع في أي بنك مصري رقم الحساب ٧٧٧ المعهد القومي للأورام سرطان الثدي جامعه القاهرة، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يارب وشكرا".

ويعرض للفنانة داليا مصطفى حاليا مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وفريدة سيف النصر، وأماني كمال، وسارة عادل، ودانا حمدان، وأحمد جمال سعيد، وعمر الشناوي، وندا عادل، ومنة جلال، من تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، من إنتاج "سينرجي" للمنتج تامر مرسي.