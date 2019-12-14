جميلة عوض في تايلاند وكارول سماحة تحتفل بالكريسماس مع ابنتها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جميلة عوض

نشرت الفنانة الشابة جميلة عوض صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال رحلتها بتايلاند، وظهرت جميلة في الصورة بفستان كاجوال.

إنجي شرف

نشرت الفنانة إنجي شرف صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود شفاف، وعلقت إنجي على الصورة: "جمعة مباركة".

دانييلا سمعان

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا سمعان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض طويل.

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رولا سعد

نشرت الفنانة اللبنانية رولا سعد صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، وعلقت: "لا تنظر إلى الخلف ففيه ماض يزعجك، ولاتنظر إلى الأمام ففيه مستقبل يقلقك، ولاتلتفتْ يميناً أو شمالاً لتبحثَ عن أحدٍ يُساندك، لكن أنظر إلى الأعلى فهناك رب يرعاك ويسعدك".

فيفي عبده

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية من أمام البحر، وارتدت "برنيطة" على رأسها.

كارول سماحة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة تجمعها بابنتها، وخلفهما شجرة الكريسماس، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "هل مستعدون للاحتفال بالكريسماس".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال من بأحد الكافيهات في سوريا.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كلاسيكية.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان شتوي من اللون الفوشيا

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان كلاسيكي من اللون الأزرق.