فيديو| زكي فطين عبدالوهاب يعلن شفائه تمامًا من السرطان ويكشف دعم نجمة كبيرة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان زكي فطين عبدالوهاب عن تطورات حالته الصحية، بعد إعلانه مؤخرًا عن شفائه من السرطان.

وقال زكي، أثناء لقائه، اليوم، في برنامج "الجمعة في مصر"، المعروض على شاشة "Mbc"، :"الحمد لله شفيت تماما، وخرج الورم كاملا، وانتظر إشاعة أخيرة لأطمئن، وعندما تلقيت خبر مرضي ابتسمت، وأنا الحمد لله بتمالك أعصابي في المشاكل الكبيرة أو المصايب الكبيرة".

وتابع زكي،: "شقيقي أشرف أباظة هو من ساندني أثناء مرضي، بجانب الفنانة نادية لطفي، فكانت معايا طول الوقت".

Advertisements

وأضاف زكي،: "يجب أن يكون الإنسان لديه طاقة إيجابية ليتغلب على المرض".

وكان الفنان زكي فطين عبد الوهاب، أعلن إصابته بمرض سرطان الرئة خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشر صورة له وعلق عليها "أصدقائي الأعزاء دى صورتي، دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إن عندي سرطان بالرئة من شهر بس، أنا تمام وبتعالج".