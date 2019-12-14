هبه مجدي أفضل ممثلة دور ثان في استفتاء وشوشة

حصلت الفنانة هبة مجدي، على جائزة أفضل ممثلة دور ثان، وذلك خلال حفل توزير جوائز الأفضل لوشوشة. Advertisements ويذكر ان حفل تسليم جوائز وشوشة انطلق منذ قليل ، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. والجدير بالذكر ان اخر أعمال الفنانة هبه مجدي مسلسل عائلة الحاج نعمان بطولة كل من تيم حسن، سهر الصايغ، صلاح عبدالله، منال سلامة، صفاء الطوخي.

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