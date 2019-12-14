أنغام وزوجها أحمد إبراهيم يحصدون جوائز استفتاء وشوشة



حصلت المطربة أنغام على جائزة أفضل مطربة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل لوشوشة، فيما حصل زوجها الموزع احمد ابراهيم على جائزة أفضل موزع.

ويذكر ان حفل تسليم جوائز وشوشة انطلق منذ قليل، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

يذكر أن اخر أعمال المطربة أنغام ألبوم حالة خاصة جدا الذي حقق نجاحا جماهيريا على مواقع التواصل الاجتماعي، ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب جائزة أفضل موزع.ويذكر ان حفل تسليم جوائز وشوشة انطلق منذ قليل، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.يذكر أن اخر أعمال المطربة أنغام ألبوم حالة خاصة جدا الذي حقق نجاحا جماهيريا على مواقع التواصل الاجتماعي، ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب

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