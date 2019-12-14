اسعاد يونس افضل اعلامية في استفتاء وشوشة

حصلت الفنانة اسعاد يونس، على جائزة أفضل اعلامية عن برنامجها صاحبة السعادة، وذلك خلال حفل توزيعجوائز الأفضل لوشوشة.
ويذكر ان حفل تسليم جوائز وشوشة انطلق منذ قليل، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.
والجدير بالذكر ان برنامج صاحبة السعادة للفنانة اسعاد يونس حقق نجاحا جماهيريا على مواقع التواصل الاجتماعي
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