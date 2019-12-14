أحمد السقا أفضل ممثل في استفتاء وشوشة



حصل الفنان أحمد السقا ، على جائزة أفضل ممثل، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل لوشوشة.

ويشار إلى ان حفل تسليم جوائز وشوشة انطلق منذ قليل ، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

يذكر أن يستعد الفنان أحمد السقا لطرح فيلمه الجديد العنكبوت بدور العرض السينمائية قريبا، ويشاركه البطولة الفنان ظافر عابدين الذي من المقرر ان يجسد شخصية شقيق السقا خلال العمل

جوائز وشوشة انطلق منذ قليل ، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.يذكر أن يستعد الفنان أحمد السقا لطرح فيلمه الجديد العنكبوت بدور العرض السينمائية قريبا، ويشاركه البطولة الفنان ظافر عابدين الذي من المقرر ان يجسد شخصية شقيق السقا خلال العمل

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