صور.. كارمن سليمان تبدأ مشوار العالمية مع سوني ميوزيك

احتفلت المطربة كارمن سليمان بخطفها أول خطواتها نحو العالمية، بتعاقدها رسميًا مع شركة سوني ميوزيك العالمية، عبر إطلاق أغنيتها المصورة الجديدة "بصاتك"، بحفل "فرعوني" مميز احتضنته الجامعة الأمريكية في القاهرة.



كليب خاطف تم تصويره في المغرب، اتسم بالطابع الفرعوني، يعد بداية انطلاقة غنائية جديدة لكارمن، التي

كشفت خلاله عن هويتها الحقيقية المتسمة بالجرأة والحيوية عبر غوصها في بحر لون موسيقي جديد ومغاير عن المعتاد، وتعاونت لأول مرة مع المخرج أمير رواني، الذي أخرج كليب "إنت معلم" للفنان المغربي سعد لمجرد، وتغنت بكلمات سامي علي، بينما لحنها وأشرف عليها الملحن والمنتج مصطفى جاد، ووزعها ماز.

حفل "خاص جدًا" من نوعه دشنت خلاله كارمن تعاقدها مع سوني، التي ستتولى إنتاج عدة أعمال غنائية جديدة بداية من كليب "بصاتك"، شهد تصميم خاطف للأنظار من حيث الديكور والتماثيل الفرعونية، بحضور أصدقائها المقربين ورفقاء مشوارها الفني، وكان من بينهم المطرب أحمد جمال والملحن مدين والمايسترو جورج قلته.

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