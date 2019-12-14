أمير طعيمة أفضل سيناريو سينمائي في استفتاء وشوشة



حصلت السيناريست أمير طعيمه، على جائزة أفضل سيناريو سينمائي، وذلك خلال حفل توزير جوائز الأفضل لوشوشة.

ويشار إلى أن حفل تسليم جوائز وشوشة انطلق منذ قليل ، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ويذكر ان اخر اعمل المؤلف أمير طعيمه فيلم الممر بطولة كل من أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسني، هند صبري، إياد نصار

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