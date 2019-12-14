كتب امير فتحي في السبت 14 ديسمبر 2019 12:55 صباحاً - عبر الممثل عقيل الرئيسي، زوج الفاشينستا فرح الهادي، عن فرحته بإحياء الفنانة اللبنانية اليسا حفلا في الكويت في الثاني من شهر يناير القادم.
وظهر عقيل الرئيس في فيديو هو يقول: “اليسا تدرون شو يعني اليسا اعشق اغانيها كل اغنية تنزلها انا حافظها يعني اليسا من الاف السنين احبها”.
وكانت إليسا قد اعلنت عن استعدادها لإحياء حفل غنائي في الكويت يوم الخميس 2 يناير2020، وذلك بأرض المعارض الدولية صالة 5 في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ونشرت إليسا، برومو للحفل، عبر حسابها على “تويتر”، وعلقت: “أخيرًا، سأكون في الكويت في الثاني من يناير 2020، سيكون عرضًا رائعًا أعدكم، لا يمكنني الانتظار حتى أراكم جميعًا”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عقيل الرئيسي عن اليسا: “من الاف السنين احبها”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.