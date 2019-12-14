شاهد.. عقيل الرئيسي عن اليسا: “من الاف السنين احبها”!

كتب امير فتحي في السبت 14 ديسمبر 2019 12:55 صباحاً - عبر الممثل عقيل الرئيسي، زوج الفاشينستا فرح الهادي، عن فرحته بإحياء الفنانة اللبنانية اليسا حفلا في الكويت في الثاني من شهر يناير القادم.

وظهر عقيل الرئيس في فيديو هو يقول: “اليسا تدرون شو يعني اليسا اعشق اغانيها كل اغنية تنزلها انا حافظها يعني اليسا من الاف السنين احبها”.

وكانت إليسا قد اعلنت عن استعدادها لإحياء حفل غنائي في الكويت يوم الخميس 2 يناير2020، وذلك بأرض المعارض الدولية صالة 5 في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ونشرت إليسا، برومو للحفل، عبر حسابها على “تويتر”، وعلقت: “أخيرًا، سأكون في الكويت في الثاني من يناير 2020، سيكون عرضًا رائعًا أعدكم، لا يمكنني الانتظار حتى أراكم جميعًا”.