شاهدوا.. سيرين عبد النور تتلقى دروسا في اللهجة السعودية

كتب امير فتحي في السبت 14 ديسمبر 2019 12:55 صباحاً - تشارك الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الممثل السعودي يعقوب الفرحان وبوسي في بطولة مسلسل “الديفا” الذي يعرض على خدمة Shahid.net، ويبدو أن سيرين أحبّت اللهجة السعودية بعد تعاونها مع يعقوب وتمضي بعد الأوقات في كواليس تصوير المسلسل بتعلم لهجته السعودية.
ونشرت عبد النور عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو ظهرت فيه الى جانب يعقوب الفرحان تتعلّم منه اللهجة السعودية وبدورها علّمته اللهجة اللبنانية وكيفية التحدث بطلاقة. وعلّقت على الفيديو قائلة :”روس باللهجة السعودية واللبنانية شو رأيكن بأول درس ؟؟؟ من كواليس مسلسل الديفا مع الممثل السعودي يعقوب الفرحان”.
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