مريم حسين تُثير الشكوك حول عودتها إلى طليقها فيصل الفيصل!

كتب امير فتحي في السبت 14 ديسمبر 2019 12:55 صباحاً - لا تزال الفنانة المغربية مريم حسين تُثير الجدل بسبب طبيعة علاقتها مع طليقها الفنان فيصل الفيصل، رغم انفصالهما الرسمي في بداية 2017، وزواجه من غيرها، والهجوم الحاد الذي أطلقه كل منهما على الآخر، واتهامات الخيانة التي فجّرتها مريم في أكثر من لقاء تلفزيوني.

ولكن كشفت مريم عن استمرار متابعتها لشؤون حياة فيصل واهتماماته والمناسبات الشخصية، حيث إن هناك رابطًا لا يزال يربطهما وهو ابنتهما الأميرة.

وهنّأت مريم حسين طليقها الفنان السعودي فيصل الفيصل بعيد ميلاده، بنشرها منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”، قائلةً: “كل عام وأنت بخير يا أبو الأميرة”، ما فتح بابًا من التساؤلات حول إمكانية عودتهما مرة أخرى، بعد الطلاق واتهامات الخيانة وادعاءات الخلع، ومحاولة حبسه برفع دعاوى قضائية.