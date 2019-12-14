ظافر العابدين يدخل في صراع مع أحمد السقا فى «العنكبوت»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يشارك النجم التونسي ظافر العابدين، في بطولة فيلم “العنبكوت”، حيث يجسد دور شقيق النجم أحمد السقا، ضمن أحداث العمل، حيث يواجه شقيقه الأخير خلال الأحداث ويدخل فى صراعات معه خاصة وأنه يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة في مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير، ومن هنا يبدأ الصراع بينه وبين السقا.
وتدور أحداث فيلم “العنكبوت” فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا في أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.
ويشارك في بطولة “العنكبوت”، أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.
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