أسرة «هوس» تحتفل بعيد ميلاد هبة طوجي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت أسرة مسلسل «هوس» بانتهاء تصوير العمل بحضور بطليه النجم السوري عابد فهد، والفنانة اللبنانية هبة طوجي، وباقي فريق العمل.

وفي أجواء عفوية ومبهجة، جهزت الشركة المنتجة قالب كيك كبير يحمل البوستر الدعائي للعمل، واحتفل الجميع بانتهاء التصوير، كما فاجأ فريق العمل، هبة طوجي واحتفلوا بعيد ميلادها، وغنوا لها متمنيين للفنانة الشابة كل النجاح والتوفيق، وقد شاركت هبة متابعيها بمطقع فيديو من كواليس الاحتفال وشكرت كل فريق العمل على هذه المفاجأة.

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يُذكر أن «هوس» كتابة وسيناريو وحوار ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي، ويشارك عابد وهبة طوجي في بطولته أمام كارمن لبّس ويوسف حدّاد وغريس قبيلي وغيرهم.

من ناحية أخرى، تستعد هبة طوجي لحفل عيد الميلاد المقرر أن تحييه في كنيسة مدرسة القلب الأقدس- الجميزة، ذلك يوم 15 ديسمبر الجاري، وهو الحفل الذي أكدت هبة أنه سيكون روحاني، حيث ستقدم فيه أغاني خاصة بالعيد، والتي تضمنها ألبومها «هللوليا« الذي كانت قد أطلقته منذ عامين، بالإضافة لأغنيتين عالميتين.