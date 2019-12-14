«بدون بطانة».. سيرين عبدالنور بنفس فستان أزمة رانيا يوسف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عن إطلالتها الجديدة في الحلقة الثالثة من مسلسل “الديفا”، والمعروض حاليًا عبر “شاهد نت”.

سيرين عبدالنور، أطلت في الصور بفستان من ” لابورجوازي “، والذي يشبه لحد كبير فستان الفنانة رانيا يوسف، والتي ظهرت به في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40، العام الماضي، ولكن مع بعض الاختلافات حول شكل الجزء الشفاف من الفستان.

وتعرضت رانيا يوسف، للعديد من الانتقادات بسبب الفستان حتى انها واجهت العديد من القضايا التي اضطرتها للخروج باعتذار لجمهورها وتأكيدها أن بطانة الفستان قد رفعت الأمر الذي كشف عن كامل ساقيها بهذا الشكل.

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مسلسل “الديفا”، تلعب فيه سيرين عبدالنور، شخصية الديفا ريما، والتي كانت شهيرة جدًا وخفتت عنها الأضواء، وأصبحت موجودة فقط على السوشيال ميديا وفي سياق العمل تنضم سيرين عبدالنور لعضوية لجنة تحكيم برنامج مسابقات بمشاركة الفنانة بوسي، والفنان يعقوب الفرحان، عضوي اللجنة أيضًا.

ويكشف المسلسل عن الصراعات والمناوشات التي تكون بين أعضاء اللجنة والمتسابقين خلال هذه البرامج.

“الديفا”، من بطولة سيرين عبدالنور، والفنانة بوسي، ويعقوب الفرحان.