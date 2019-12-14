«حماقي» يُبهر جمهور الخليج بحفل ضخم في «موسم الرياض»

أحيا النجم محمد حماقي، مساء أمس، حفلا جماهيريا ناجحا بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وتعالت هتافات وصيحات الإعجاب من الجمهور والتي لم تنقطع طوال وصلته الغنائية.

حضر "حماقي"، بصحبة مدير أعماله المنتج حمدي بدر، وافتتح الحفل بأغنية "نفسي ابقي جنبه"، وسط المزيد من هتافات الإعجاب، بعدها حرص على تحية الجمهور من مختلف الجنسيات العربية، وخص بالشكر أبناء وأهل المملكة العربية السعودية.



وقدم "حماقي"، عددًا من أغانيه منها "أجمل يوم"، و"يزلزل"، و"قدام الناس"، و"جرى إيه"، و"أحلى حاجة فيكي"، التي أهداها للمملكة العربية السعودية.



وواصل "حماقي" حفله، بأغاني "ليه بيلموني"، "من قلبي بغني"، "من البداية"، "قادرين نعلمها"، و"واحدة واحدة"، و"عمره ما يغيب".. بالإضافة إلى "أم الدنيا".

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ووجه "حماقي"، الشكر للقائمين على الحفل وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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