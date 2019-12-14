ممنوع التصوير في مسجد هيثم أحمد زكي

أعلنت الفنانة ناهد السباعي أن اليوم الجمعة، 13 ديسمبر، تقام أول صلاة في مسجد هيثم أحمد زكي.

كانت ناهد كشفت قبل أيام عن بناء مسجد باسم هيثم أحمد زكي، دون توضيح مكانه.

ومن جديد نشرت ناهد عبر حسابها على انستغرام بعض الصور للمسجد، وكتبت أنه ممنوع وجود أي صحافة تجنبا للمشاكل، مشددة على أن المسجد للدعاء والصلاة ولصالح الأعمال وليس للتصوير.

ووجهت ناهد الشكر لأصدقاء هيثم لتكفلهم ببناء المسجد، وطلبت من الجميع الدعاء له.

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يذكر أن هيثم أحمد زكي توفى في نوفمبر 2019 بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكى بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، وتبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

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