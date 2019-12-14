نانسي عجرم تستعد لإحياء حفل جديد في الجامعة الألمانية السبت

تستعد المطربة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل كبير مساء غد السبت في الجامعة الألمانية بالقاهرة، يشاركها فيه المطرب محمود العسيلي، حيث يقدم الثنائي مجموعة من أشهر أغانيهما للجمهور.
وتصل نانسي إلى القاهرة اليوم الجمعة لعمل بروفة على الحفل الذي سيشهد مجموعة من المفاجآت، حيث تجري نانسي بروفة مع فرقتها استعدادا للحفل.
وتفتح البوابات للجمهور في الربعة عصرا، ثم يصعد للمسرح أولا محمود العسيلي في السابعة وتختتم الحفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في التاسعة مساء.
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