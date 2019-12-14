الصور الأولى لفيلم جيمس بوند الجديد "No Time to Die"

نشرت شركة إنتاج فيلم الأكشن والإثارة الجديد جيمس بوند والذي يحمل اسم "No Time to Die" الصور الأولى لأبطال الفيلم، على أن يتم الإفراج عنه للمرة الأولى في صالات السينما العالمية في 20 أبريل المقبل عام 2020. ومن المعروف أنه قد كان تصوير الفيلم فى قد تأجل أواخر شهر مايو الماضي بعد إصابة نجم الفيلم العالمي الشهير دانيال كريج فى قدمه أثناء أداء مشهد عنيف فى جامايكا، وعلى إثره خضع لعملية جراحية بسيطة فى الكاحل تطلبت أسبوعين من إعادة التأهيل.

بالاضافة إلى تأجيل النجم العالمي الشهير ذي الأصول المصرية رامي مالك تصوير بعض مشاهده في الفيلم بسبب ارتباطه بتصوير أعمال أخرى، من بينها مسلسله الشهير "Mr. Robot" وهو ما أجّل الفيلم من جديد. بالاضافة أنه في شهر يونيو الماضي قد وقع انفجار فى موقع تصوير فيلم جيمس بوند الجديد مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطاقم وإلحاق أضرار بأحد المواقع فى استوديوهات باينوود، كما تضررت الواجهة الخارجية للموقع فى منشآت الاستوديو الواقع خارج لندن. ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم دانيال كريج ورامي مالك وليا سيدوكس ولاشانا لينش وآنا دي ارماس وناعومي هاريس وبين ويشاو ورالف فينيس وجيفري رايت وكريستوف والتز وروري كينيار وغيرهم.

قد يهمك ايضاً:

دانيال كريج يظهر في كواليس فيلم "جيمس بوند" بعد الإعلان عن الاسم الرسمي

تعطل استكمال تصوير فيلم "جيمس بوند" بسبب "لعبة فيديو"