إنجي خطاب تشارك صورة لها مع جمهورها

نشرت الفنانة انجى خطاب صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". وعلقت انجى خطاب قائلة " Hello ". وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : مشاء الله - قمر .

يذكر أن الفنانة انجي خطاب شاركت بمسلسل كلبش الجزء 2 بطولة امير كرارة وإخراج بيتر ميمي. Advertisements

وشاركت انجى بمسلسل "وش تانى " مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمى ومحمد لطفى ومنة فضالى. قد يهمك ايضاً: على أنغام مافيا محمد رمضان يشعل انستجرام من بروفات حفل الرياض تيم حسن يشوق جمهوره لـ "العميد" عبر انستجرام

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