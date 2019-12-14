تامر حسني ضيف واحد من الناس على شاشة النهار السبت

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الفنان تامر حسنى ، غدا السبت ، في حلقة فنية خاصة من برنامجه "واحد من الناس"، على قناة النهار، وذلك عقب حصول تامر على لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم، ودخوله موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية.

ويكشف حسنى كواليس دخول الموسوعة، وأهم المحطات فى حياته التى يعتبرها ملهمة للشباب، ودور والدته وزوجته فى نجاحه.

وتتطرق الحلقة إلى عشرات القصص الإنسانية التي عاشها من خلال العمل الخيري والاجتماعي، وتفاصيل مثيرة عن فيلمه الجديد "الفلوس"، إلى جانب حكايات لا يعرفها أحد عن أعماله الفنية.

ويجري عرض الحلقة على جزئين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء السبت والأحد، على قناة النهار.

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