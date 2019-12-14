شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الهنا بسنة .. مهوسون بفيلم "حرب النجوم" ينتظرون العرض أمام السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ حد الهوس بعدد كبير من محبى سلسلة Star wars، بالإنتظار أمام السينمات التى ستعرض الفيلم، من الآن، حيث رصدت عدسات وسائل الإعلام والمواقع والصحف، طوابير، ومجموعة من الشباب يفترشون أمام السينمات فى انتظار عرض الفيلم، والذى من المقرر عرضه 20 ديسمبر.

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن عشاق "حرب النجوم" المتحمسين قد بدأوا بالفعل يصطفون أمام مسرح هوليود لمشاهدة فيلم "حرب النجوم" القادم "The Rise Of Skywalker".



أمام السينمات

وفقًا لوكالة الأنباء ، تم رصد حوالي 20 من محبى وعشاق "حرب النجوم" يصطفون خارج مسرح هوليوود الصينى بأكياس للنوم وجهاز عرض سينمائى محمول على أمل أن يصبحوا أول من يشاهد الفيلم المرتقب.

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شباب ينتظرون عرض الفيلم



مهوسون بفيلم حرب النجوم

وأكدت الوكالة ، أن هذه المجموعة التى ذهبت مبكرا للغاية لمشاهدة الفيلم، يقضون أوقاتهم فى الحديث عن سلسلة الفيلم، ومشاهدة حلقات احد المسلسلات، والنسخ القديمة من الفيلم، وقد تم عرض فيلم "حرب النجوم" لأول مرة عام 1977.