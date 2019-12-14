تراند اليوم : لقاء الخميسي الفنانة الأكثر تعرضا للتنمر .. مالسبب

ترى الفنانة لقاء الخميسي أن الفنانات الأكثر تعرضا للتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الجمهور.

فيديو- لقاء الخميسي لمنتقدي ملابسها الجريئة: مبسمعش

كشفت “الخميسي” خلال حوار مع جريدة “الوطن” عن تعرضها للتنمر والإهانات والشتائم، التي تدفعها للجنون والرغبة في الرد لكنها تمنع نفسها لأنها ترى أن ما ستكتبه لن يُفهم.

أضافت لتحكي عن بعض المواقف منها إطلاق أحكام مسبقة على حياتها الزوجية، وإهانات لأولادها وتدخل في شئونها الخاصة، مثلا هجوم تعرض له زوجها حارس المرمي محمد عبد المنصف، بسبب رسمه لـ”وشم”، مما دفعها للرد على المنتقدين، لكن زوجها أخبرها أنها أخطأت.

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وتمنت لقاء الخميسي ألا يتدخل الناس في حياة الآخرين وأن يهتموا فقط بشئونهم وحياتهم الخاصة.

أما عن صديقتها رانيا يوسف وما تتعرض له من انتقادات واتهامات أنها تقصد إثارة الجدل، قالت لقاء إنها دافعت عنها لأنها حرة فيما تفعله وهي سعيدة بكل أفعالها ومن لم يعجب بما تفعله لا يتابعها.

وترى لقاء الخميسي أن فكرة أن الفنان قدوة غريبة وغير صحيحة فكل إنسان قدوة لنفسه.

يشار إلى أن لقاء الخميسي شاركت ضيفة شرف في فيلم التحريك “الفارس والأميرة”، كما قدمت أغنية الفيلم التي تتضمن رسالته.

فيلم الرسوم المتحركة “الفارس والأميرة” عرض بالدورة الثالثة بمهرجان الجونة، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك، وشارك في الأداء الصوتي عدد من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدي، عبلة كامل، ماجد الكدواني إلى جانب عبد الرحمن أبو زهرة.