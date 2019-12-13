شاهدوا نحت تمثال لمحمد رمضان.. وهكذا كانت ردّة فعله!

كتب امير فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2019 11:51 مساءً - نشر الفنان المصري ​محمد رمضان​ على صفحته الخاصة مقطع فيديو ظهر فيه مع شخص يدعى علاء صلاح، نحت له تمثال للشخصية التي جسدها في مسلسله “نسر الصعيد”.

وتوجه رمضان بالشكر لهذا الشخص على مجهوده ومحبته، معلقا على الفيديو بالقول: “بشكرك على مجهودك وتعبك وسفرك وعلى الهدية الغالية .. علاء صلاح إبن محافظة الشرقية مش جديد على أهل الشرقية .. محبتهم بالفعل مش بالكلام .. تسلم إيدك يا علاء وربنا يديم المحبة”.

الجدير ذكره أن محمد رمضان بدأ بالتحضير لمسلسله الجديد “البرنس” الذي سيعرض في رمضان 2020، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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