شاهدوا.. زينة تؤدي أول صلاة جمعة في مسجد هيثم أحمد زكي

كتب امير فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2019 11:51 مساءً - زارت الممثلة المصرية زينة مسجد الممثل المصري الراحل ​هيثم أحمد زكي​ لتصلي من أجل روحه، بعد أن حرص مجموعة من أصدقائه على تشييد المسجد عقب وفاته.

ونشرت زينة عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة وفيديو من المسجد، ظهرت فيه وهي تستعد للصلاة، بينما في الصورة ظهر اسم الممثل الراحل هيثم أحمد زكي على مدخل المسجد.

وعلقت زينة على الفيديو قائلة: “أول صلاة جمعة في مسجد هيثم أحمد زكي، ربنا يجعله في ميزان حسناته ويرحمه، ويعفوا عنه هو وأبويا وأمواتنا وامواتكم جميعا ياااااااارب ويرحمنا إذا صرنا إلي ما صاروا إليه.. أرجوكم الدعاء وقراءة الفاتحة”.

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