هل تغار زوجة كيفانش تاتليتوغ عليه؟

كتب امير فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2019 11:51 مساءً - اشارت باشاك ديزار زوجة النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ الى انها لا تغار على زوجها ابدا، مضيفة انه لم يحصل بينهما اية مشكلة بسبب الغيرة، وذلك في تصريح لها لإحدى الوسائل الاعلامية التركية.

وكان قد سألها الصحفي: “هل تغارين على زوجك كيفانش ؟ لترد عليه: كلا ، لا أغار ابداً. حتى ان أصدقائي يقولون لي كيف لك الا تغارين ابداً ؟! ليس لدي طبع كهذا ولم تحدث ابداً مشكلة بيننا بسبب الغيرة”.

الجدير ذكره ان كيفانش تاتليتوغ كان قد انتقد مؤخرا عددا من الصحفيين اللذين اطلقوا سابقا خبر طلاقه من زوجته قائلا عنهم كاذبين