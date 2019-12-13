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كتب امير فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2019 11:51 مساءً - نشرت الممثلة المصرية هيدي كرم صورة لها من مرحلة طفولتها، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت هيدي في الصورة وهي تحمل اختها الصغيرة مايان، وعلّقت على الصورة قائلة: “أن تكون محظوظًا لوجود أخت مثلك فهي نعمة .. أحبك الآن وإلى الأبد .. الحمد لله في الصوره دي شكلي حلو”.
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A post shared by Heidy Karam (@heidykaram) on Dec 13, 2019 at 4:42am PST
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ولاقت هذه الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين.
وكانت أكدت هيدي كرم مؤخرا أن قرار الزواج الذي اتخذته وهي في سن صغيرة كان قراراً خاطئاً، لأن الفارق بالسن بين الرجل وزوجته يولد عدم الإنسجام والتفاهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا هذه الطفلة اصبحت ممثلة مصرية شهيرة.. خمنوا من هي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.