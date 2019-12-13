- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الجمعة 13 ديسمبر 2019 11:51 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها على طريقة “السيلفي”، وظهرت فيها على طبيعتها ومن دون ماكياج.
وعلّقت نانسي على الصورة، قائلة: “سيلفي؟ ليش لأ؟”.
الصورة حصدت مئات آلاف علامات الإعجاب من متابعي نانسي، كما من بعض الفنانين من بينهم الممثل المصري خالد الصاوي، والذي علّق بدوره على الصورة، قائلاً: “ليش لأ؟.
يُذكر أن نانسي تميّزت بمواقفها الوطنية، التي تعبر عنها في فترة الثورة المستمرة في لبنان منذ حوالى الشهرين، فنراها تعبّر بكل وطنية وإحساس عالٍ عن محبتها للبنان، وتدعم ثورته وتنتقد الطبقة الحاكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تخطف الأنظار بـ”سيلفي” من دون ماكياج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.