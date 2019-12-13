الجيش الوطني الليبي يتقدم في محاور العاصمة طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد اللواء محمد الطحيش، آمر منطقة الزاوية العسكرية بالجيش الليبي، أن الجيش الليبي أحكم قبضته على جميع محاور العاصمة طرابلس، وستظهر أخبار مفرحة للشعب الليبي خلال الأيام المقبلة.
وتابع في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن العسكريين الليبيين في جميع المناطق جاهزون منذ فترة وعلى درجة عالية من الاستعداد، لتنفيذ أوامر الموت التي تصدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، لانتشال العاصمة طرابلس من الإرهاب، قائلا: "هذا الإعلان كنا ننتظره بفارغ الصبر".
وعن العمليات العسكرية الدائرة الآن، أكد أنها في مرحلة تمهيد الطريق أمام التحرك الشامل للقوات البرية بدعم من سلاح الجو.
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