نادين البدير تُهاجم الرجال: حنعلمكم إتيكيت الشارع العام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - روت الإعلامية السعودية نادين البدير تفاصيل موقف تعرّضت له لأول مرة أثناء قيادتها السيارة حين فوجئت بسيدة تفسح لها المجال عند تقاطع معيّن في شارع عام.

وغرّدت نادين على "تويتر" قائلةً: "‏حدث معي شيء لم أصدقه، لأول مرة من بداية السماح بالقيادة أحد السائقين يقف ليفسح لي المجال عند تقاطع واكتشف انها سائقة سيدة، أشرت لها بيدي أشكرها وردت التحية".

ووجّهت البدير رسالةً إلى الرجال قالت فيها: "حنعلمكم ايتيكيت الشارع العام، وحنعلمكم السواقة على أصولها لأنكم ما تعرفوا تسوقوا"، واختتمت بدعم توظيف السيدات في المرور قائلةً: "سينتظم المرور مع الوقت بوجود السيدات ‎المرور".

وفي تغريدة منفصلة قالت نادين: "‏توصلت لنتيجة جديدة إذا ما كان السلوك متوحش وهمجي وينقصه أدب الشارع العام لم يبق سوى أنكم (ما تعرفوا تسوقوا) ربما هذه حقيقة".

وأضافت: "مو عيب إذا دخلتم دورات تدريبية خصوصا التمرن على فهم إشارات المرور والتمرن على أخلاق وآداب الشارع العام ‎المرور".

وتسعى السعودية بعد السماح للنساء بالقيادة وإصدار رخص لهن في 2018 لتوظيف النساء في إدارة المرور.

وفي وقت سابق أكّد مدير عام المرور اللواء محمد البسامي، توظيف عناصر نسائية في إدارة المرور قريبًا. مضيفًا أنهنّ سيعملن في الميدان ودورهن مساند مثل الرجل، موضحًا أنه وبتوجيه من مدير الأمن العام تم تدريب مجموعة كوادر نسائية وسيكون للمرور جزء منهن بالإضافة الى الدوريات الأمنية وأمن الطرق.

وقبل أيام أبدت الإعلامية السعودية غضبها الشديد من تشكيك البعض في جنسيتها، بعدما اتُّهمت بأنها أجنبية ومُنحت الجنسية السعودية، خاصةً وأن الكثير من معتقداتها وأفكارها مختلفة، بينما وصفها آخرون بأنها إماراتية.

Advertisements

ونشرت نادين تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قائلةً: ”‏معروف أني سعودية من مدينة العلا الحبيبة.. وأتشرف بالإمارات، بلد عشت فيه لسنوات.. أنا سعودية أبًا عن جد.. لم تبقَ جنسية إلا وزعموا أني أحملها.. لكن على المتشددين ومراهقي تويتر تحملي؛ وتحمل أني سعودية وابنة بلدهم وأحمل فكرًا مختلفًا عنهم.. هذا قدرهم وهذا قدري!“.

ونادين البدير من الإعلاميات السعوديات اللاتي يمتلكن أفكارًا واتجاهات دائمًا ما تعرضها لانتقادات لاذعة من قبل عدد كبير من متابعيها، واصفين إياها بالغريبة على المجتمع.

ودائمًا ما تُثير الإعلامية السعودية الجدل ببرنامجها ”اتجاهات“، وكان أبرز الأحداث انسحاب أحد ضيوفها من الاستوديو على الهواء مباشرةً عقب رفع صوتها في وجهه.

وكانت البدير تستضيفُ عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور موفق الرويلي، وضيوفًا آخرين؛ للحديث عن الشهادات الوهمية التي يعد الرويلي أحد أبرز الناشطين في مكافحة انتشارها، عندما طلبت منه مغادرة الاستوديو.

واندلع الخلاف في حلقة البرنامج عندما رفض الرويلي الإجابة عن سؤال من أحد ضيوف البرنامج حول مصدر شهادته، وانهالت الانتقادات على البدير، وطالبها البعض بالاعتذار من ضيفها، فيما ذهب البعض لأبعد من ذلك وطالب إدارة القناة السعودية الخاصة المملوكة لرجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال بالتدخل وفصلها نهائيًا.

وكانت نادين البدير قد انتقدت الليبراليين الخليجيين عمومًا والسعوديين خاصة، بأنهم لا ينتهجون في حياتهم الخاصة المبادئ التي يدعون إليها، مثل الالتزام بزوجة واحدة أو السماح لزوجاتهم وبناتهم بالخروج والاختلاط بالرجال في المنتديات العامة، كما انتقدت النساء ممن ينادين بالحريات والليبرالية ولا يمارسن ما يدعونَ إليه.