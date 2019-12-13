رامي عيّاش يُطلِق جديده: "أنا لبناني"







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلق الفنان رامي عياش أغنيته الجديدة عبر قناته الرسمية على "YouTube" من وحي الثورة التي انطلقت في 17 أكتوبر الماضي. وهي أغنية بعنوان "أنا لبناني" من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، تلحين وتنفيذ جان ماري رياشي وانتاج الـ LBCI. وتحاكي واقع الشعب المقهور وأجواء الثورات المتنقلة في المناطق اللبنانية، فيما اختار لانطلاقة مشاهد الفيديو كليب صورة شهيد الثورة علاء أبو فخر.



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