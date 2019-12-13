شكرا لقرائتكم خبر عن "محظوظة لوجود أخت مثلك".. اعرف صورة مين من النجوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الفنانة هيدى كرم صندوق ذكرياتها، حيث شاركت جمهورها صورة من طفولتها، مما اثار إعجاب متابعيها على انستجرام.

ظهرت الفنانة هيدى كرم برفقة اختها، وعلقت قائلة :"احبك الآن وإلى الأبد.. أنا فى نعمة لأننى محظوظة لوجود أخت مثلك، ..الحمد لله في الصوره دي شكلي حلو".



هيدى كرم

وشاركت هيدى كرم فى مسلسل "كلبش 3"، فى أخر أعمالها من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.