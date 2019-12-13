شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تبدأ حفلها على مسرح الأوبرا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت، منذ قليل، النجمة اللبنانية إليسا إلى مقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لإحياء حفلها الغنائى على خشبة مسرح الأوبرا الخاصة بها، والذى حضره كوكبة من المثقفين والفنانين وفى مقدمتهم خالد الطوخى الأمين العام لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والإعلامى محمد فودة، وإيمان العاصى، ودينا فؤاد والإعلامية بوسى شلبى، وقدمت اللنجمة اللبنانية مجموعة من الأغانى التى شهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور الكبير الذى حرص على الحضور مبكرا .

ومن جانبه أكد خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحفل النجمة اللبنانية إليسا على مسرح الأوبرا، أنها بداية وسيعمل على تنظيم العديد من الحفلات والندوات الفنية والثقافية، كما قال إنه يتمنى أن يكمل رسالة والدته سعاد كفافى ولو على جزء صغير.

وأوضح الطوخى أن الأوبرا تعتبر جزءا من الجامعة ومكملا لها بكل أشكالها، قائلا: "وبنقدم من خلالها الفعاليات الثقافية والفنية التى جذبت قطاعا كبيرا جدا من كل مكان".

وأضاف: "ما يهمنا خلال الجامعة هو التعليم والاهتمام بالناحية الثقافية، فعلى سبيل المثال أصبحت المكتبة بتفتح حتى الساعة العاشرة مساء، لكى نوفر كل السبل والإمكانيات للباحثين، لأننا بنعتبرها مسئولية تقع على عاتقنا".

وأشار إلى أن حفل النجمة اللبنانية إليسا هو مجرد بداية لعودة الحياة الثقافية والفنية فى أوبرا جامعة مصر، مضيفا: "سنقدم قريبا فعاليات ثقافية وعروض غنائية وفلكلور، ونتفاوض مع المايسترو سليم سحاب لعودة كورال الاطفال مرة أخرى، لأننا نهتم بكل ما يفيد الطفل".

واختتم حديثه: "نحن أيضا من خلال مستشفى الجامعة نقدم الرعاية الصحية المجانية، وندعم مبادرات الذهاب للمحافظات وتوفير الرعاية لغير قادرين".

يذكر أن أوبرا جامعة مصر أعادت تقديم حفلات أضواء المدينة، بمشاركة نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى، وأنهت الجامعة كل الاستعدادات الخاصة بهذا الحفل، كما تقدم حفلا للنجم مدحت صالح آخر شهر ديسمبر الحالى.

حفل "ملكة الإحساس" إليسا يأتى ضمن برنامج نشاط فنى متنوع أعدته الجامعة بشكل يرضى جميع الأذواق، ويخاطب مختلف الأعمار من خلال مجموعة من الحفلات الغنائية التى من المقرر أن يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى، بهدف إثراء الساحة الغنائية، انطلاقاً من أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التى تمتلك مسرحا يسع 1200 مشاهد، وتم تجهيزه على مستوى عال من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة، ووسائل إدارة المسرح، وفق أحدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال.

وطرحت إليسا مؤخرا أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.





















































































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