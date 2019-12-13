شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم والشتاء.. محمد فؤاد يخلع الجاكيت لحبيبته وإليسا بتروحله من سكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبث فصل الشتاء مشاعر الرومانسية والدفء فى نفوس المحبين، يرتبط دوما سقوط الأمطار بالحنين لسماع الأغانى الرومانسية التى تحمل الكثير من أجواء الشتاء سواء فى قصة الأغنية أو مفرداتها، لذلك تجد مشهد المطر فى أغلب كليبات النجوم وأغانيهم، فى السطور التالية نرصد أبرز أغانى المطربين فى حب المطر والرومانسية فى الأجواء الممطرة.

محمد فؤاد يخلع الجاكيت لحماية حبيبته من البرد

"لو عايز تفتكرنى غمض عينك دقيقة وأنت تلاقى الحقيقة".. تعد هذه الأغنية أشهر أغنيات أوائل الألفينيات، وأجمل أغنيات النجم محمد فؤاد، والتى حقق كليبها نجاحا منقطع النظير، وتجد فيه الشتاء حاضرًا، إذ فى أحد مشاهد الكليب يتخلى فؤش عن الجاكيت من أجل حبيبته لحظة سقوط الأمطار لحمايتها من البرد، كما يحتضن فؤاد حبيبته بعدما عادت إليه فى آخر الكليب على كوبرى قصر النيل ويجريان تحت الأمطار فى سعادة.

إليسا بتروحله من سكات فى آواخر الشتا قبل اللى فات

"كنا فى آواخر الشتا قبل اللى فات.. زى اليومين دول عشنا مع بعض حكايات.. انا لما كنت أحب أتونس معاه.. أنا كنت باخد بعضى وأروحله من سكات".. فى شتاء 2012 فاجأت "إليسا" جمهورها بتقديم أغنية متميزة تناسب أجواء فصل الشتاء، وهى من كلمات نادر عبدالله، ألحان تامر على، توزيع تميم، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.

وتتحدث أليسا فيها عن قصة حبها، التى تتذكر فيها أبرز مشاهدها فى فصل الشتاء الذى جمعها بحبيبها قى الشتاء قبل اللى فات، فكانت رغم الشتاء القارص ترمى بنفسها فى أحضان حبيبها لتشعر فى الدفء .

دنيا سمير غانم نزلت من البيت فى المطر ومهماش برد الشتا

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“نزلت من البيت فى المطر وماهمهاش برد الشتا، بقالو كام يوم مختفى مش فاهمة ليه بيعمل كده”، كلمات تروى ببساطة قصة من ملايين القصص التى تحدث بالتزامن مع برد الشتاء، ففى الوقت الذى تتساقط فيه الأمطار ويلف البرد الجميع، يكون الكثيرون على موعد مع السقوط وانتهاء فصل من حياتهم بانتهاء علاقاتهم العاطفية، وهو ما لخصته الفنانة “دنيا سمير غانم” فى “قصة شتا”.

رجعت الشتوية وفيروز تتذكر حبيبها

لا يمكن أن يمر فصل الشتاء دون تذكر جارة القمر “فيروز” وهى تشدو بصوتها الملائكى رائعتها “رجعت الشتوية” التى تقول فيها: “رجعت الشتوية، ضل افتكر فيه، يا حبيبى الهوا مشاوير وقصص الهوا مثل العصافير، لا تحزن يا حبيبى إذا طارت العصافير”. والتى تعد بمثابة رسالة للمحبوب بأن يعود لعهده الأول فى الحب والوفاء، وتعبر عن فتاة تؤمن بحبها وتنتظر حبيبها يعود فى برد الشتاء القارس.

الكينج منير ورائعة الشتاء

"بعد ما ادى وبعد ما خد، بعد ما هد وبنى واحتد، شد لحاف الشتا من البرد”، والتى عبر من خلالها عن ضياع الحلم بحالة إبداعية".. وفى عز الشتاء يصبح صوت محمد منير الأكثر دفئًا وأصالة، ومن أشهر أغنياته التى ارتبطت بالشتاء، أغنية “الشتا”.