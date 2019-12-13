فيديو| بعد رحلة علاج.. تركي آل الشيخ يكشف عن قرب عودته وحماسه لحضور "ميدل بيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، فيديو يكشف عن عودته قريبا للسعودية.

وقال آل الشيخ، في الفيديو: "راجع قريبا وحشتوني، متحمس لمتابعة نهاية فعاليات موسم الرياض".

وأضاف: "عاوز أشوف حفل الليلة السوادنية، والسوادنين ماقصروش، والتذاكر خلصت في دقائق".

وتابع: "وكمان عاوز اتابع ما تقدمه شركة ميدل بيست، عرفت أنهم عاملين شغل كويس و5 مسارح، حفلات لرابح وماجد وراشد وحماقي وعمرو دياب، وريمسكات، بتصير حاجة للتاريخ".

وكان تركي اَل الشيخ، قد نشر تفاصيل فاعلية "ميدل بيست"، والتي تعد اَخر فعاليات موسم الرياض، ووصفها بأنها الأضخم، حيث قال: "هذه أضخم فعالية في الشرق الأوسط، أكثر من 100 دي جى وفنان، وأهني شركة ميدل بيست لصناعة حدث عالمي من السعودية، الفعالية أكلت الجو في الشرق الأوسط، وبتكون مسك الختام لموسم الرياض، الوضع تولع، لا تقول ما لقينا تذاكر".

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وتشمل الفاعلية 18 حفلًا عالميا و28 عرضا، بما في ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص.

ومن أبرز الضيوف ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم، مثل EDM DJ Cosmicat وDJ Duo Dish Dash.

ويشارك عمرو دياب في حفل ضمن "ميدل بيست" يوم 21 ديسمبر الجاري، مع Afrojack، وR3HAB.

وغادر تركي آل الشيخ منذ أيام في رحلة علاجية، وهي الرحلة التي أجلها بسبب فعاليات موسم الرياض.