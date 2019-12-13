بالصور والفيديو| ريم هلال تحتفل بزفافها وسط نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة ريم هلال بحفل زفافها، أمس الخميس، على أحد رجال الأعمال من خارج الوسط الفني

ونشرت الفنانة لقاء سويدان صورًا وفيديوهات من الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت لقاء سويدان على الصور،: "مبروك للعروسين وربنا يهنيكم".

وحضر حفل الزفاف من نجوم الفن، كل من الفنانة عبير منير، والفنانة مها أحمد، والفنانة لقاء سويدان، والفنانة دنيا المصري.

كما نشرت الممثلة دنيا المصري صور أخرى من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف مليون مبروك يا روحي ، يارب تتهني".

وكان آخر أعمال ريم هلال مسلسل "البيت الكبير" الذى شاركت في بطولته مع لقاء سويدان وأحمد بدير وتأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلي.